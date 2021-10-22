Correspondances

Le Métro 1 prolongé sera en correspondance avec les RER A et E, le Métro 15 Est du Grand Paris Express, le tramway T1 et le Bus Bords de Marne à Val de Fontenay.

Les lignes de RER A et RER E

La ligne de RER A est la plus fréquentée du réseau de transports d’Île-de-France. Elle transporte plus d’1 million de voyageurs par jour, dont 600 000 environ sur les parties de la ligne situées à l’est de Châtelet – Les Halles. Axe ouest-est structurant la région Île-de-France, elle dessert les principaux pôles du cœur d’agglomération. Vincennes est la dernière gare du tronc commun du RER A. Fontenay-sous-Bois et Val de Fontenay se situent chacune sur une des deux branches est de la ligne (respectivement en directions de Boissy-Saint-Léger et Marne-la-Vallée).

La ligne de RER E dessert l’est de la région Île-de-France sur un axe nord-sud. La gare de Val de Fontenay est desservie par la branche Noisy-le-Sec – Tournan, permettant une liaison vers Haussmann-Saint-Lazare, en passant par les Gares du Nord et de l’Est. Le projet de prolongement du RER E, intitulé projet Eole, consiste à prolonger la ligne E du RER depuis l’actuelle gare terminus Haussmann-Saint-Lazare à Paris jusqu’à Nanterre la Folie en 2022 puis jusqu’à Mantes-la-Jolie à horizon 2024.

Le Métro 15 Est du Grand Paris Express

Le Métro 15 Est reliera Saint-Denis-Pleyel à Champigny-Centre, en passant par la gare de Val de Fontenay. La gare Val de Fontenay de la ligne 15 Est sera en connexion avec la gare RER (A et E) de Val de Fontenay, le tramway T1 ainsi que le Métro 1 prolongé.

Le tronçon Saint-Denis Pleyel Champigny-Centre, comprenant la gare de Val de Fontenay, sera mis en service à l’horizon 2030.

Plus d’information sur le site de la Société du Grand Paris

Le tramway T1 prolongé à Val de Fontenay

Le tramway T1 sera prolongé depuis le terminus actuel de Noisy-le-Sec jusqu’à la gare de Val de Fontenay où il sera en correspondance avec le Métro 1. La ligne complète du tramway totalisera 25 km des Courtilles jusqu’à Val de Fontenay. La station de tramway sera localisée à proximité de la station du Métro 1.

Plus d’information sur le site du T1

Bus Bords de Marne

La ligne Bus Bords de Marne prévoit de relier Val de Fontenay à Chelles – Gournay (Transilien P, RER E, Métro 16), en passant par Neuilly-Plaisance (RER A). Il permettra une correspondance avec le Métro 1 depuis l’allée des Sablons et/ou depuis la gare routière du pôle de Val de Fontenay.

Plus d’information sur le site du Bus Bords de Marne

Restructuration des réseaux de bus

Le prolongement du Métro 1 jusqu’à Val de Fontenay s’accompagnera d’une restructuration du réseau de bus desservant les communes du projet. Les réflexions relatives à cette restructuration seront menées quelques mois avant la mise en service du prolongement, afin de dimensionner l’offre au plus près des besoins observés. Il s’agira d’optimiser la desserte en bus des principales gares ou stations des réseaux ferrés, de simplifier le parcours des lignes et de desservir des quartiers jusqu’ici enclavés. Cette restructuration tiendra également compte de celle engagée dans le cadre du prolongement du tramway T1 et dans le cadre du projet de nouvelle ligne Bus Bords de Marne.