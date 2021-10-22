L’enquête publique sur le projet de prolongement de la ligne 1 à Val de Fontenay s’est tenue du 31 janvier au 2 mars 2022 sous l’égide d’une commission d’enquête indépendante, présidée par M. Jean-Pierre Chaulet, et composée de 4 membres titulaires : M. Jean-François Biechler, M. Jordan Bonaty, M. Alain Charliac et Mme. Nicole Soilly. Préalable à la déclaration d’utilité publique, elle a constitué une nouvelle étape de participation du public qui avait pour buts de :

Présenter les caractéristiques du projet et les conditions de son insertion dans son environnement, ses impacts et les mesures pour y remédier ;

Recueillir l’expression du public afin d’apporter des éléments d’information utiles à l’appréciation du projet et affiner la poursuite des études.

La commission d’enquête indépendante a rédigé un rapport sur le déroulement de l’enquête publique et a rendu son avis sur le projet de prolongement.