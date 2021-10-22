Les gains de temps apportés par le prolongement

De façon globale, les usagers du Métro 1 bénéficieront d’un gain de temps moyen d’environ 8 minutes par rapport à aujourd’hui pour leurs déplacements en transports en commun.

Le trajet entre Château de Vincennes et Val de Fontenay prendra 6 à 7 minutes.

Outre la rapidité des trajets, la fréquence et la régularité du Métro 1 prolongé assureront de bonnes conditions de transport. L’intervalle entre les métros de la ligne 1 sera bien inférieur à celui des bus :

• En heures de pointe, 1 minute 35 secondes contre 4 minutes pour le bus 118 et 8 minutes pour le bus 124,

• En heures creuses, de 3 minutes 20 secondes au lieu de 12 minutes pour les bus 118 et 124.