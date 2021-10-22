Gains de temps
Le Métro 1 prolongé jusqu’à Val de Fontenay offrira aux voyageurs du prolongement des gains de temps significatifs. Ces gains de temps serontparticulièrement importants pour les futurs usagers des nouvelles stations intermédiaires Les Rigollots et Grands Pêchers, et dans une moindre mesure pour les usagers de la future station de Val de Fontenay.
Les gains de temps apportés par le prolongement
De façon globale, les usagers du Métro 1 bénéficieront d’un gain de temps moyen d’environ 8 minutes par rapport à aujourd’hui pour leurs déplacements en transports en commun.
Le trajet entre Château de Vincennes et Val de Fontenay prendra 6 à 7 minutes.
Outre la rapidité des trajets, la fréquence et la régularité du Métro 1 prolongé assureront de bonnes conditions de transport. L’intervalle entre les métros de la ligne 1 sera bien inférieur à celui des bus :
• En heures de pointe, 1 minute 35 secondes contre 4 minutes pour le bus 118 et 8 minutes pour le bus 124,
• En heures creuses, de 3 minutes 20 secondes au lieu de 12 minutes pour les bus 118 et 124.