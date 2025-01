À la suite des études préalables (DOCP), une concertation sur le projet de prolongement du Métro 1 à Val de Fontenay a été organisée, conformément au Code de l’environnement.

Le 4 juin 2014, la Commission nationale du débat public a recommandé l’organisation d’une concertation avec le public, sous l’égide d’une personnalité indépendante qui en serait le garant. Le 2 juillet 2014, elle a nommé Madame Claude Brévan garante de la concertation.

La concertation s’est déroulée du 10 novembre 2014 au 10 janvier 2015. Elle avait pour objectifs :

• D’informer sur le projet les habitants, les élus et les acteurs économiques et associatifs des communes traversées,

• D’échanger avec ces derniers afin d’écouter leur avis et d’enrichir le projet en fonction de leurs propositions.

Elle a suscité une participation importante et riche des habitants, des usagers et des acteurs de tous les territoires. Vous pouvez consulter l’ensemble des avis déposés via le formulaire d’avis en ligne: Consulter les avis de la concertation passée.

Dans le cadre de la concertation, trois variantes de tracé ont été soumises à l’avis du public.

Le bilan

Le 8 juillet 2015, le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités (alors STIF) a adopté le bilan de la concertation du prolongement du Métro 1 à Val de Fontenay, restituant l’ensemble des avis exprimés à travers le site internet, les cartes T et les rencontres publiques. Le bilan prend en compte les enseignements de la concertation et prend acte du rapport établi par la garante de la concertation.

• Consultez le bilan de la concertation ou la synthèse.

• Consultez le rapport de la garante.

Le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a alors décidé de poursuivre les études sur la base de :

• Deux variantes de la station Les Rigollots, et de proposer à l’issue du schéma de principe, la variante retenue,

• Une station terminus à l’est du pôle-gare de Val de Fontenay, facteur de bonne performance du Métro 1 prolongé et garantissant une bonne qualité de correspondance,

• Un approfondissement du tracé 1 passant par la station intermédiaire Grands Pêchers et du tracé alternatif desservant le carrefour de Verdun et permettant un terminus à Val de Fontenay Est, puis de proposer dans le cadre du schéma de principe la variante retenue.

De la concertation à l’enquête publique

Entre la concertation de 2014 et l’enquête publique de 2022, le dialogue avec le territoire s’est poursuivi au fur et à mesure de l’avancée des études.

Lors de la commission de suivi du 19 octobre 2016 réunissant les partenaires et les élus concernés par le prolongement, Île-de-France Mobilités a présenté les conclusions des études sur les variantes de station intermédiaire menées avec la RATP. Le choix du tracé passant par la station Grands Pêchers a été retenu par l’ensemble des partenaires pour la suite des études de schéma de principe.

Ces études visaient à approfondir la solution retenue parmi les différentes variantes. Parallèlement, les collectivités locales concernées par le tracé ont été associées dans le cadre d’échanges réguliers.

L’ensemble de ces échanges menés parallèlement à la conduite des études ont conduit Île-de-France Mobilités et la RATP à optimiser le projet présenté en concertation, au travers de plusieurs évolutions, ne modifiant pas les principales caractéristiques du projet.