Les objectifs du projet

1. Améliorer l’accès aux pôles d’emploi, d’études et aux grands équipements de la Région

Le prolongement du Métro 1 vise à renforcer le maillage des transports en commun dans l’Est francilien. Le Métro 1 sera en correspondance avec le réseau de transport existant (RER A, RER E, réseau de bus) et en projet (tramway T1, Métro 15 Est, Bus Bords de Marne).

Les bassins de vie desservis bénéficieront d’une nouvelle liaison, permettant de rejoindre les pôles d’emplois de Paris et de La Défense notamment, les centres universitaires et les grands équipements de la métropole.

Le prolongement du Métro 1 assurera aux quartiers desservis une liaison et des correspondances efficaces notamment pour rejoindre les réseaux ferrés (RER A et E) situés en périphérie du secteur traversé.