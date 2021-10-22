Les objectifs du projet
1. Améliorer l’accès aux pôles d’emploi, d’études et aux grands équipements de la Région
Le prolongement du Métro 1 vise à renforcer le maillage des transports en commun dans l’Est francilien. Le Métro 1 sera en correspondance avec le réseau de transport existant (RER A, RER E, réseau de bus) et en projet (tramway T1, Métro 15 Est, Bus Bords de Marne).
Les bassins de vie desservis bénéficieront d’une nouvelle liaison, permettant de rejoindre les pôles d’emplois de Paris et de La Défense notamment, les centres universitaires et les grands équipements de la métropole.
Le prolongement du Métro 1 assurera aux quartiers desservis une liaison et des correspondances efficaces notamment pour rejoindre les réseaux ferrés (RER A et E) situés en périphérie du secteur traversé.
2. Favoriser le report modal et offrir une alternative fiable et confortable à la voiture individuelle pour les déplacements
Le prolongement du Métro 1 vise à offrir une alternative performante à l’usage de la voiture particulière pour les déplacements quotidiens des communes desservies ou pour des déplacements à destination ou en provenance de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne.
Le prolongement du Métro 1 favorisera le report modal depuis la route, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. À l’horizon 2035, il est estimé que 6,5 % des voyageurs empruntant le prolongement seront d’anciens usagers de la voiture reportés vers le métro.
Les déplacements domicile-travail
45% des trajets domicile-travail du secteur d’étude ont pour origine ou destination Paris ou les Hauts-de-Seine, ce qui marque le besoin d’une liaison plus directe du secteur d’étude vers la capitale.
3. Accompagner le développement des territoires desservis
Les communes de Vincennes, Montreuil et Fontenay-sous-Bois desservies par le projet, constituent un bassin de vie majeur de l’est parisien avec 230 000 habitants et près de 105 000 emplois (source : INSEE 2016). D’ici à 2035, la population devrait croître de 14 % et le nombre d’emplois augmenter de 20 % sur ce secteur (Source INSEE-IPR).
Le prolongement du Métro 1 confortera le développement de ce territoire, stratégique pour la région Île-de-France. Il contribuera au succès des grandes opérations d’aménagement engagées ou à venir sur le territoire, notamment sur le secteur de Val de Fontenay et participera au rééquilibrage ouest/est de la Région.
Le Pôle Val de Fontenay, un territoire en mutation
Le secteur de Val de Fontenay connaît une forte dynamique de développement à la fois en termes d’offre de transports et d’aménagements urbains. À l’horizon 2035, le pôle-gare de Val de Fontenay accueillera l’arrivée de nouvelles lignes de transports (Métro 1 prolongé, Métro 15 Est du Grand Paris Express, tramway T1 et Bus Bords de Marne) et de nombreux projets urbains. À l’horizon 2035, la fréquentation du pôle-gare de Val de Fontenay va augmenter de 115 %. Un projet de réaménagement du pôle-gare est en phase d’études d’avant-projet (AVP) : il concerne les espaces à l’intérieur de la gare pour améliorer les circulations des voyageurs et les correspondances et les espaces aux alentours de la gare pour faciliter l’intermodalité (piétons, vélos, bus, etc.).Les objectifs du projet de réaménagement du pôle-gare visent d’une part à améliorer le fonctionnement de la gare actuelle, en particulier la rendre entièrement accessible et dissocier au maximum le fonctionnement des RER A et E, et d’autre part à accompagner l’augmentation de trafic induite par le développement de l’offre de transport et la dynamique urbaine du secteur. En savoir plus sur le site internet du projet