Financement et acteurs
Les maîtres d’ouvrage conjoints
Autorité organisatrice de la mobilité durable en Île-de-France, Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance des solutions innovantes pour répondre à tous les besoins de mobilité. À l’écoute des franciliens, elle travaille chaque jour pour améliorer leurs déplacements quotidiens. Île-de-France Mobilités est le maître d’ouvrage conjoint du projet de prolongement de la ligne 1 à Val de Fontenay. Elle finance à 100% le matériel roulant et le fonctionnement du métro francilien.
La RATP démontre chaque jour sa capacité à exploiter, développer, moderniser et maintenir un des réseaux multimodaux les plus performants (bus, métro, RER, tram), avec plus de 3 milliards de voyages par an. Elle investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs. La RATP est l’exploitant du métro et d’une partie du RER, propriétaire et gestionnaire de leurs infrastructures. La RATP est maître d’ouvrage conjoint du projet de prolongement de la ligne 1 à Val de Fontenay.
Les financeurs
L'État s'engage pour offrir aux franciliens des transports plus performants permettant d’avancer vers une ville durable et un mode de vie plus apaisé. L'État poursuit son objectif de rendre plus performant le réseau de transport en l'inscrivant dans la dynamique des territoires afin de mieux répondre aux besoins quotidiens des usagers, d’améliorer l’accès pour tous aux transports et ainsi renforcer l’attractivité de la région Île-de-France.Pour les approfondissements d’études sur le prolongement de la ligne 1 et en raison de la connexion entre la ligne 1 prolongée et la ligne 15 Est à Val de Fontenay, l’Etat a fait appel à la Société des Grands Projets pour prendre en charge sa part habituellement dans le financement de projets de métro financés par l’État et la Région Île-de-France.
Pour répondre à la demande de tous les usagers, la Région investit massivement pour moderniser et agrandir le réseau de transports en commun. Conjointement avec Île-de-France Mobilités, la Région a engagé la révolution des transports depuis 2016 pour améliorer en profondeur les conditions de transport des franciliens. La Région y consacre des moyens financiers très importants. Elle finance les études préliminaires du projet à hauteur de 70%.