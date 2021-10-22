Financement et acteurs

L'État s'engage pour offrir aux franciliens des transports plus performants permettant d’avancer vers une ville durable et un mode de vie plus apaisé. L'État poursuit son objectif de rendre plus performant le réseau de transport en l'inscrivant dans la dynamique des territoires afin de mieux répondre aux besoins quotidiens des usagers, d’améliorer l’accès pour tous aux transports et ainsi renforcer l’attractivité de la région Île-de-France.Pour les approfondissements d’études sur le prolongement de la ligne 1 et en raison de la connexion entre la ligne 1 prolongée et la ligne 15 Est à Val de Fontenay, l’Etat a fait appel à la Société des Grands Projets pour prendre en charge sa part habituellement dans le financement de projets de métro financés par l’État et la Région Île-de-France.