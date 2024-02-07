ProlongementChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay
Enquêtes publiques
Publié le
Schéma de principe
Delibération du CA d’Île-de-France Mobilités du 09/12/2020
Schéma de Principe
2021. Dossier d’enquête publique
Guide de lecture du dossier d'enquête publique
Pièce A - Informations juridiques et administratives
Pièce B - Notice explicative
Pièce C - Plan de situation
Pièce D - Plan général des travaux
Pièce E - Étude d'impact - Chapitre 0 - Introduction
Pièce E - Étude d'impact - Chapitre 1 - Résumé non-technique
Pièce E - Étude d'impact - Chapitre 2 - Solutions de substitutions
Pièce E - Étude d'impact - Chapitre 3 - Description du projet
Pièce E - Étude d'impact - Chapitre 4 - État initial (1/2)
Pièce E - Étude d'impact - Chapitre 4 - État initial (2/2)
Pièce E - Étude d'impact - Chapitre 5 - Incidences et mesures
Pièce E - Étude d'impact - Chapitre 6 - Vulnérabilité au changement climatique et aux risques majeurs
Pièce E - Étude d'impact - Chapitre 7 - Infrastructure de transport
Pièce E - Étude d'impact - Chapitre 8 - Incidences Natura 2000
Pièce E - Étude d'impact - Chapitre 9 - Méthodes et auteurs
Pièce F - Appréciation sommaire des dépenses
Pièce G - Évaluation socio-économique
Pièce H - Mise en compatibilité des documents d'urbanisme
Pièce I - Annexes (1/2)
Pièce I - Annexes (2/2)
2022. Enquête publique
Délibération du CA d’Île-de-France Mobilités du 09/12/2021
Arrêté Interpréfectoral - avis d'enquête publique
Arrêté Interpréfectoral - avis d'enquête publique - annexes
Rapport de la commission d'enquête
Avis et conclusions motivées de la commission d'enquête
Publications de l'enquête publique
Affiche de l'enquête publique
Dossier d'information
Communiqué De Presse
Affiche de l'Enquête publique - 3ème réunion
2022. Déclaration de projet
Délibération du Conseil d'administration du 12/07/2022
Annexe 1 à la Délibération du Conseil d'administration du 12/07/2022
Annexe 2 à la Délibération du Conseil d'administration du 12/07/2022
2022. Décision de l'Etat
Communiqué de presse d'IDFM suite à la décision de l'Etat
