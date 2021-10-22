Les méthodes constructives

Les travaux seront réalisés majoritairement en souterrain, avec l’utilisation d’un tunnelier ; et depuis la surface (en tranchée couverte dès lors que cela est possible) pour les stations, les ouvrages annexes, le centre de dépannage des trains. Le raccordement à l’arrière-gare de Château de Vincennes sera quant à lui réalisé en partie depuis la surface et en partie en souterrain.

Pendant les travaux, les perturbations de la vie locale (déviations de circulation, nuisances sonores, émissions de vibrations ou de poussières) seront concentrées au pourtour des stations et des ouvrages techniques. Les maîtres d’ouvrage mettront en place un ensemble de mesures pour limiter au maximum ces perturbations :

• La circulation routière et les cheminements piétons seront maintenus pendant toute la durée des travaux,

• Les chantiers feront l’objet d’une gestion encadrée avec une attention particulière sur leur bonne tenue, le respect strict d’horaires et de plans de circulations des engins adaptés localement,

• Grâce à la technique du creusement par tunnelier, les nuisances acoustiques et vibratoires des travaux seront réduites et limitées aux seules stations et ouvrages annexes,

• Des dispositifs pour réduire les bruits émis par les engins de chantier seront déployés,

• Des systèmes de surveillance acoustiques et vibratoires seront installés durant toute la durée des travaux,

• Une communication de proximité sera mise en place pour informer en continu les riverains et les usagers concernés.