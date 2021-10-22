Les méthodes constructives
Les travaux seront réalisés majoritairement en souterrain, avec l’utilisation d’un tunnelier ; et depuis la surface (en tranchée couverte dès lors que cela est possible) pour les stations, les ouvrages annexes, le centre de dépannage des trains. Le raccordement à l’arrière-gare de Château de Vincennes sera quant à lui réalisé en partie depuis la surface et en partie en souterrain.
Pendant les travaux, les perturbations de la vie locale (déviations de circulation, nuisances sonores, émissions de vibrations ou de poussières) seront concentrées au pourtour des stations et des ouvrages techniques. Les maîtres d’ouvrage mettront en place un ensemble de mesures pour limiter au maximum ces perturbations :
• La circulation routière et les cheminements piétons seront maintenus pendant toute la durée des travaux,
• Les chantiers feront l’objet d’une gestion encadrée avec une attention particulière sur leur bonne tenue, le respect strict d’horaires et de plans de circulations des engins adaptés localement,
• Grâce à la technique du creusement par tunnelier, les nuisances acoustiques et vibratoires des travaux seront réduites et limitées aux seules stations et ouvrages annexes,
• Des dispositifs pour réduire les bruits émis par les engins de chantier seront déployés,
• Des systèmes de surveillance acoustiques et vibratoires seront installés durant toute la durée des travaux,
• Une communication de proximité sera mise en place pour informer en continu les riverains et les usagers concernés.
La réalisation du tunnel
Le tunnel emprunté par les métros sera en majeure partie réalisé par un tunnelier. Cette usine mobile souterraine creuse progressivement le terrain et installe les voussoirs, éléments préfabriqués en béton qui forment les anneaux constituant les parois du tunnel et assurant sa solidité et son étanchéité.
Cette méthode constructive présente plusieurs atouts majeurs en milieu urbain dense : une quasi-absence d’impacts pour les riverains, des emprises de travaux réduites en surface (à l’exception des puits d’entrée et de sortie du tunnelier), une maîtrise des risques associés au creusement, un maintien de la stabilité du terrain.
Le tunnelier débutera le creusement depuis un nouveau centre de dépannage des trains , jusqu’à son puits de sortie situé à l’est de son terminus actuel, la station Château de Vincennes.
Qu’est-ce qu’un tunnelier ?
Le tunnelier est une machine puissante qui s’apparente à une usine souterraine. D’une longueur totale d’environ 100 mètres, il effectue à la fois le creusement du sous-sol, le soutènement des terrains traversés et la construction proprement dite du tunnel, en assurant la stabilité et l’étanchéité. Il est composé de deux grandes parties : le bouclier et le train suiveur. Le bouclier sert à creuser (avec la roue de coupe), à mettre en place les voussoirs (éléments préfabriqués constituant le revêtement définitif) et à extraire les déblais. À l’arrière du bouclier vient le train suiveur, posé sur rails. Il permet d’acheminer les voussoirs depuis l’extérieur, d’assurer le pilotage du tunnelier et d’évacuer les déblais vers le puits d’entrée qui constitue la base arrière du tunnelier.
Les ouvrages annexes
Les ouvrages techniques, dits « ouvrages annexes » sont indispensables au bon fonctionnement du métro et à la sécurité des voyageurs. Ils assurent des fonctions variées :
• Les accès pompiers permettent l’intervention des secours,
• Les ouvrages de ventilation assurent le renouvellement de l’air dans le tunnel et le désenfumage en cas d’incendie,
• Les postes de redressement fournissent en électricité les rames du métro,
• Les postes force fournissent en électricité les stations et ouvrages techniques,
• Les postes d’épuisement collectent les eaux de ruissellement du tunnel.
Des ouvrages techniques seront nécessaires ; certains assureront plusieurs fonctions afin de limiter les coûts d’une part, la durée des travaux et le nombre d’implantations d’autre part, tout en assurant une insertion architecturale et urbaine de qualité.
La méthode constructive en parois moulées a été retenue pour les huit ouvrages techniques :
• Des parois moulées en béton délimitant le contour des futures stations et ouvrages sont d’abord mises en place depuis la surface,
• Puis la terre située entre ces parois est progressivement extraite jusqu’au niveau des quais,
• Enfin, les accès et niveaux souterrains sont créés dans le volume ainsi dégagé.
La méthode des parois moulées est particulièrement adaptée pour la construction d’ouvrages profonds ; elle garantit l’étanchéité des ouvrages et la stabilité du terrain.