Une offre de service de qualité

Avec le prolongement jusqu’à Val de Fontenay, le Métro 1 sera très performant avec une fréquence de passage de 1 minute 35 en heure de pointe. Le niveau de service actuel du Métro 1 sera par ailleurs entièrement maintenu :

• Fréquence de passage en heures creuses : toutes les 3 à 5 minutes,

• Automatisation permettant d’adapter en temps réel le nombre de rames en circulation à l’affluence des voyageurs,

• Portes palières automatiques aux nouvelles stations permettant de maitriser le temps de stationnement à quai pour la montée et descente des voyageurs et donc la régularité de la ligne,

• Amplitudes horaires : de 5h30 depuis Château de Vincennes à 1h15 depuis La Défense.

En matière d’accessibilité, pour chaque nouvelle station du prolongement, il est prévu au moins deux accès ainsi que des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite.