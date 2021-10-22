Une offre de service de qualité

Avec le prolongement jusqu’à Val de Fontenay, le Métro 1 sera très performant avec une fréquence de passage de 1 minute 35 en heure de pointe. Le niveau de service actuel du Métro 1 sera par ailleurs entièrement maintenu :

• Fréquence de passage en heures creuses : toutes les 3 à 5 minutes,

• Automatisation permettant d’adapter en temps réel le nombre de rames en circulation à l’affluence des voyageurs,

• Portes palières automatiques aux nouvelles stations permettant de maitriser le temps de stationnement à quai pour la montée et descente des voyageurs et donc la régularité de la ligne,

• Amplitudes horaires : de 5h30 depuis Château de Vincennes à 1h15 depuis La Défense.

En matière d’accessibilité, pour chaque nouvelle station du prolongement, il est prévu au moins deux accès ainsi que des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite.

Un nombre de rames adapté au prolongement

Jusqu’à 95 000 voyageurs emprunteront chaque jour le tronçon prolongé du Métro 1 (jusqu’à 840 000 voyageurs pour l’ensemble de la ligne prolongée) : un quart circulerait entre le futur terminus Val de Fontenay et Château de Vincennes, les trois quarts allant vers Paris.

Pour garantir le même niveau de confort et une fréquence de passage de 1 minute 35 avec le prolongement à Val de Fontenay, il est prévu d’augmenter les capacités du Métro 1 en passant de 56 à 68 rames.

La mise en service progressive du Métro 15 Est, assurant des déplacements de rocade sans passer par Paris, aura un impact positif sur la fréquentation du Métro 1 et permettra d’équilibrer les flux des voyageurs.

La fréquentation du Métro 1

La fréquentation du prolongement du Métro 1 entre Château de Vincennes et Val de Fontenay est estimée à 13 600 voyageurs à l’heure de pointe du matin, soit de l’ordre de 95 000 voyageurs un jour de plein trafic et 27,6 millions de voyageurs à l’année. Le nombre total d’utilisateurs de la ligne prolongée sera de l’ordre de 840 000 voyageurs par jour.

Val de Fontenay sera la station la plus fréquentée du projet, avec 8 400 montants et descendants à l’heure de pointe du matin dont plus de 5 000 en direction de Paris. Près de trois quarts des voyageurs seront en correspondance avec un autre mode de transports collectifs structurant (RER A et E, Ligne 15 du Grand Paris Express, tramway T1), ce qui montre le rôle important du projet dans le maillage du réseau ferroviaire en petite couronne. Les stations Les Rigollots et Grands Pêchers auront respectivement une fréquentation de 3 800 et de 3 100 montants et descendants à l’heure de pointe du matin, ce qui met en évidence leur rôle de desserte locale du territoire.

L’organisation de la maintenance des rames du Métro 1

La maintenance des trains est l’une composante essentielle à prendre en compte pour garantir le niveau de service d’une ligne de Métro :

• L’atelier de maintenance des trains de Fontenay-sous-Bois continuera à effectuer les opérations de maintenance lourde,

• Le centre de dépannage des trains de la Porte Maillot existant servira au nettoyage des rames,

• Un nouveau centre de dépannage des trains sera aménagé à Neuilly-Plaisance dans l’arrière-gare de Val de Fontenay, pour des interventions rapides sur les rames.