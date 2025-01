Le bilan de la concertation est disponible !

Du 25 mars au 26 avril 2019, la concertation sur le réaménagement du pôle-gare de Noisy-le-Sec a permis de recueillir l’avis des usagers et des riverains sur le projet, de mieux identifier leurs attentes et ainsi d’ajuster le projet au plus près des besoins du territoire et de ses habitants. Au total, près de 400 avis ont été recueillis, nous remercions l’ensemble des participants.

Le bilan dressé par Île-de-France Mobilités, ses annexes et sa synthèse sont consultables dès à présent.

Ce bilan présente une analyse quantitative et qualitative des avis recueillis, remarques et questions exprimés par les participants au cours de la concertation ainsi que les enseignements tirés par Île-de-France Mobilités.

Le projet de réaménagement du pôle-gare de Noisy-le-Sec suit son cours et se poursuit dès l’année prochaine avec la réalisation des études techniques. Par la suite, interviendront le schéma de principe et l’enquête publique. En cas d’avis favorable de la préfecture, le projet obtiendra une Déclaration d’Utilité Publique, préalable nécessaire au lancement des travaux.