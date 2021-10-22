La concertation préalable de 2019

Du 25 mars au 26 avril 2019, Île-de-France Mobilités a organisé une concertation préalable sur le projet de pôle-gare de Noisy-le-Sec. Tous les riverains, les usagers, les entreprises, les associations et les collectivités ont été invités à participer dans le but d’enrichir le projet et de le faire évoluer pour qu’il réponde au mieux aux besoins et attentes du territoire.

À l’occasion de la concertation préalable, le public a pu échanger avec Île-de-France Mobilités lors de plusieurs rencontres et participer via différentes modalités : au cours des échanges avec l’équipe projet, sur le site internet au travers du formulaire de contribution et enfin par courrier avec les coupons-T attachés au dépliant distribué sur le territoire.