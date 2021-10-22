La concertation préalable de 2019
Du 25 mars au 26 avril 2019, Île-de-France Mobilités a organisé une concertation préalable sur le projet de pôle-gare de Noisy-le-Sec. Tous les riverains, les usagers, les entreprises, les associations et les collectivités ont été invités à participer dans le but d’enrichir le projet et de le faire évoluer pour qu’il réponde au mieux aux besoins et attentes du territoire.
À l’occasion de la concertation préalable, le public a pu échanger avec Île-de-France Mobilités lors de plusieurs rencontres et participer via différentes modalités : au cours des échanges avec l’équipe projet, sur le site internet au travers du formulaire de contribution et enfin par courrier avec les coupons-T attachés au dépliant distribué sur le territoire.
339contributions reçues
2rencontres voyageurs
1réunion publique
1balade-atelier
339avis recueillis
La question de l’aménagement du parvis est la thématique qui a été la plus représentée, en particulier en raison des trois scénarios présentés. Les autres thématiques mises en avant ont porté notamment sur les autres aspects liés à l’aménagement de la gare (le bâtiment voyageurs et la passerelle, l’intermodalité aux abords de la gare, etc.).
Le bilan de la concertation
Le bilan de cette concertation, ses enseignements et les orientations prises pour la suite du projet ont été approuvés par le Conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le 12 décembre 2019.