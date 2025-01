Les projets connexes

Le prolongement du tram-train T11 à Noisy-le-Sec

À plus long terme, le prolongement du tram-train T11 depuis Le Bourget à Noisy-le-Sec, porté par SNCF Réseau et Île de France Mobilités, apportera une nouvelle offre de transports aux noiséens. Cette ligne permettra d’avoir la possibilité d’être en interconnexion rapide avec les RER A, B, C et D sans passer par Paris. Les quais du T11 seront situés au nord de la gare et seront connectés au pôle via un prolongement du passage souterrain existant programmé dans le cadre du projet T11 et la future passerelle prévue dans le cadre du projet de pôle.