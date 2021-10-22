Une maîtrise d'ouvrage plurielle

Île-de-France Mobilités est maître d’ouvrage pour les études préliminaires, ainsi que pour la préparation et la tenue de l’enquête publique. Par la suite, le projet du pôle-gare de Noisy-le-Sec sera porté par différents maîtres d’ouvrage, qui auront la responsabilité, simultanément ou consécutivement, des études de conception détaillée jusqu’à l’exécution des travaux. Île-de-France Mobilités veillera à la bonne coordination des éléments du programme :

Sur le périmètre opérationnel ferroviaire, la maîtrise d’ouvrage est assurée par SNCF Gares et Connexions ;

Sur le périmètre opérationnel intermodal, la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Ville de Noisy-le-Sec, le Département de la Seine-Saint-Denis (CD93) sur ses routes départementales et la SNCF Gares et Connexions sur son foncier.