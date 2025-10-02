RéaménagementPôle-gare Noisy-le-Sec
Enquête publique
Mis à jour le
Déclaration d'Utilité Publique
Arrêté préfectoral
Septembre 2025
Annexe 1
Plan général des travaux
Annexe 2
Déclaration de projet
Annexe 3
Synthèse des consultations du public
Déclaration de projet d'Île-de-France Mobilités
Déclaration de projet
Juillet 2025
Communication légale
Arrêté d'ouverture de l'enquête publique
Octobre 2024
Avis d'enquête publique
Novembre 2024
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur
Rapport d'enquête publique
Février 2025
Avis et conclusions motivées
Février 2025
Le dossier d'enquête publique
Guide de lecture
Guide de lecture
Pièces A à D
A - Objet de l'enquête
B - Notice explicative
C - Plan de situation
D - Plan général des travaux
Pièces E - Étude d'impact
E0 - Préambule
E1 - Résumé non technique
E2 - Variantes de substitution
E3 - Description du projet
E4 - État initial
E5 - Impacts et mesures
E6 - Impacts cumulés
E7 - Vulnérabilité
E8 - Infrastructures de transport
E9 - Incidences Natura2000
E10 - Méthodes et auteurs
Pièces F à H
F - Appréciation sommaire des dépenses
G - Évaluation socio-économique
H - Annexes, avis émis sur le projet et réponse du maître d'ouvrage