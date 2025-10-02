Pôle - Gare

RéaménagementPôle-gare Noisy-le-Sec

Enquête publique

Mis à jour le

Déclaration d'Utilité Publique

Document IMG

Arrêté préfectoral

Septembre 2025

PDF

Annexe 1

Plan général des travaux

PDF

Annexe 2

Déclaration de projet

PDF

Annexe 3

Synthèse des consultations du public

Déclaration de projet d'Île-de-France Mobilités

Document IMG

Déclaration de projet

Juillet 2025

Communication légale

Document IMG

Arrêté d'ouverture de l'enquête publique

Octobre 2024

Document IMG

Avis d'enquête publique

Novembre 2024

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur

PDF

Rapport d'enquête publique

Février 2025

PDF

Avis et conclusions motivées

Février 2025

Le dossier d'enquête publique

Guide de lecture

PDF

Guide de lecture

Pièces A à D

PDF

A - Objet de l'enquête

PDF

B - Notice explicative

PDF

C - Plan de situation

PDF

D - Plan général des travaux

Pièces E - Étude d'impact

PDF

E0 - Préambule

PDF

E1 - Résumé non technique

PDF

E2 - Variantes de substitution

PDF

E3 - Description du projet

PDF

E4 - État initial

PDF

E5 - Impacts et mesures

PDF

E6 - Impacts cumulés

PDF

E7 - Vulnérabilité

PDF

E8 - Infrastructures de transport

PDF

E9 - Incidences Natura2000

PDF

E10 - Méthodes et auteurs

Pièces F à H

PDF

F - Appréciation sommaire des dépenses

PDF

G - Évaluation socio-économique

PDF

H - Annexes, avis émis sur le projet et réponse du maître d'ouvrage