Les principes d'aménagement et de fonctionnement

Les aménagements retenus dans le périmètre ferroviaire

Une nouvelle passerelle et un nouveau bâtiment voyageurs

Le projet définitif inclut la création d’un nouveau bâtiment voyageurs sur deux niveaux et d’une nouvelle passerelle piétonne, plus grands et plus fonctionnels, pour accueillir davantage de voyageurs à l’avenir. La passerelle existante sera maintenue pour la sortie des voyageurs uniquement.

La nouvelle passerelle sera positionnée au milieu des quais existants. Elle permettra d’accéder à tous les quais via des escaliers mécaniques côté ouest et des escaliers côté est. Chaque quai sera également accessible par un ascenseur, implanté au centre de la passerelle. La nouvelle passerelle sera ainsi équipée de 5 escaliers fixes, 5 escaliers mécaniques et 5 ascenseurs, pour accéder aux différents quais. Ainsi, tous les quais seront accessibles pour les PMR et des cheminements PMR seront garantis sur les quais.

Le nouveau bâtiment voyageurs, qui s’étend sur 1000m² sur deux niveaux, est l’élément essentiel du projet de pôle puisqu’il sera le nouveau lieu d’échange de la gare de Noisy-le-Sec, permettant d’accompagner les voyageurs depuis le parvis piéton jusqu’à la nouvelle passerelle. Il est également le marqueur urbain principal du pôle-gare de Noisy-le-Sec et doit orienter naturellement les voyageurs vers les quais de la gare. Il se positionne le long des voies ferrées existantes, entre le PASO (passage souterrain) et le parvis haut. Il a été pensé pour être le plus compact possible en termes de surface afin de réduire l’impact carbone lié à sa construction. Sa toiture sera végétalisée pour gérer les eaux de pluie et pour assurer une meilleure intégration urbaine. La relation entre le niveau haut et le niveau bas du bâtiment voyageurs est assurée par un escalier et un ascenseur accessible aux PMR.

Le réaménagement de la passerelle existante

Le maintien de la passerelle existante uniquement dans le sens des sorties de la gare a été retenu pour faciliter les circulations des voyageurs, en créant ainsi plus de possibilités de sorties possibles depuis les quais.

De nouveaux abris de quais

La démolition et la reconstruction des abris sont nécessaires pour la réalisation de la passerelle. Dans le cadre du projet de pôle, il est ainsi prévu de démolir les 3 abris de quais existants et de reconstruire 3 nouveaux abris de quais, sur les quais 1, 3 et 4, pour protéger les voyageurs des intempéries durant le temps d’attente. Le quai 2 ne sera pas équipé de nouveaux abris car le RER E ne le dessert pas.