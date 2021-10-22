Le projet prévoit la création d’un parvis haut au niveau de la rue Jaurès, d’un parvis bas au niveau de la rue de la Gare ainsi qu’une liaison urbaine incluant une rampe PMR. Ces espaces seront adaptés et aménagés pour favoriser la circulation des voyageurs. Ils seront également végétalisés pour en faire des lieux d’attente et d’échanges intermodaux agréables.
Les principes d'aménagement et de fonctionnement
Le projet de réaménagement du pôle-gare est divisé en deux périmètres :
- Le périmètre ferroviaire correspondant à la gare (bâtiment voyageurs, passerelle, passage souterrain et quais) ;
- Le périmètre intermodal correspondant aux espaces publics pour les échanges intermodaux (parvis, voiries).
Carte du périmètre d’étude rapproché et du périmètre opérationnel, ferroviaire et intermodal
Les aménagements retenus dans le périmètre ferroviaire
Une nouvelle passerelle et un nouveau bâtiment voyageurs
Le projet définitif inclut la création d’un nouveau bâtiment voyageurs sur deux niveaux et d’une nouvelle passerelle piétonne, plus grands et plus fonctionnels, pour accueillir davantage de voyageurs à l’avenir. La passerelle existante sera maintenue pour la sortie des voyageurs uniquement.
La nouvelle passerelle sera positionnée au milieu des quais existants. Elle permettra d’accéder à tous les quais via des escaliers mécaniques côté ouest et des escaliers côté est. Chaque quai sera également accessible par un ascenseur, implanté au centre de la passerelle. La nouvelle passerelle sera ainsi équipée de 5 escaliers fixes, 5 escaliers mécaniques et 5 ascenseurs, pour accéder aux différents quais. Ainsi, tous les quais seront accessibles pour les PMR et des cheminements PMR seront garantis sur les quais.
Le nouveau bâtiment voyageurs, qui s’étend sur 1000m² sur deux niveaux, est l’élément essentiel du projet de pôle puisqu’il sera le nouveau lieu d’échange de la gare de Noisy-le-Sec, permettant d’accompagner les voyageurs depuis le parvis piéton jusqu’à la nouvelle passerelle. Il est également le marqueur urbain principal du pôle-gare de Noisy-le-Sec et doit orienter naturellement les voyageurs vers les quais de la gare. Il se positionne le long des voies ferrées existantes, entre le PASO (passage souterrain) et le parvis haut. Il a été pensé pour être le plus compact possible en termes de surface afin de réduire l’impact carbone lié à sa construction. Sa toiture sera végétalisée pour gérer les eaux de pluie et pour assurer une meilleure intégration urbaine. La relation entre le niveau haut et le niveau bas du bâtiment voyageurs est assurée par un escalier et un ascenseur accessible aux PMR.
Le réaménagement de la passerelle existante
Le maintien de la passerelle existante uniquement dans le sens des sorties de la gare a été retenu pour faciliter les circulations des voyageurs, en créant ainsi plus de possibilités de sorties possibles depuis les quais.
De nouveaux abris de quais
La démolition et la reconstruction des abris sont nécessaires pour la réalisation de la passerelle. Dans le cadre du projet de pôle, il est ainsi prévu de démolir les 3 abris de quais existants et de reconstruire 3 nouveaux abris de quais, sur les quais 1, 3 et 4, pour protéger les voyageurs des intempéries durant le temps d’attente. Le quai 2 ne sera pas équipé de nouveaux abris car le RER E ne le dessert pas.
Les aménagements retenus dans le périmètre intermodal
La création de parvis
Le parvis haut inclura également l’élargissement du trottoir derrière la station du T1, rendu possible par la démolition de la Rotonde.
Le parvis bas sera prolongé sur la portion de la rue de la Gare en impasse et interdit à la circulation routière, sauf pour certains usages spécifiques. Le réaménagement de la rue de la Gare consiste à modifier entièrement les espaces publics et à végétaliser les abords de la rue. Les piétons profiteront ainsi d’un espace apaisé. L’accès routier nécessaire aux riverains et aux fonctions logistiques liées à la gare sera maintenu.
La liaison piétonne entre les parvis haut et bas
La liaison piétonne entre le parvis haut et bas, accessible aux PMR, s’effectuera via une rampe. La rampe forme un lien entre les deux parvis de la gare tout en créant un espace paysager plus accueillant.
Le stationnement vélos
Le projet prévoit de déployer des places de stationnement vélos de manière équilibrée entre les niveaux haut et bas du pôle. 270 places de stationnement vélos seront installées sur le niveau haut de la gare en complément des 480 places prévues dès 2025 sur le niveau bas. Le projet prévoit des places en consignes sécurisées et des places libres sous abris.
Aménagement voirie - Partie haute
Le projet prévoit de limiter la circulation au niveau de la partie haute de la gare qui est actuellement à double sens. Dans ce cadre, la circulation entre l’avenue Bir-Hakeim et la rue Jean Jaurès sera autorisée seulement aux bus et aux vélos. Les véhicules qui viennent du pont Gallieni seront orientés vers l’avenue Bir-Hakeim puis vers la rue Dombasle. La circulation sera interdite sur le boulevard de la République entre la rue Jean Jaurès et le boulevard Michelet dans le sens Ouest vers Est, seuls les bus et les vélos y seront autorisés.
Un itinéraire cyclable sera également proposé sur le boulevard de la République. Enfin, le projet vise également à proposer des espaces d’attente plus qualitatifs pour les arrêts de bus, en agrandissant les trottoirs du boulevard de la République.
Situation projetée du plan de circulation autour du pôle-gare de Noisy-le-Sec à horizon de mise en service du prolongement du tram T1
Un projet aux multiples bénéfices
- Un pôle d’échanges multimodal plus fonctionnel, participant à l’attractivité du territoire
- Amélioration des circulations, de la sécurité et du confort des voyageurs
- Espaces publics apaisés et agrandis au niveau des accès de la gare au profit des modes actifs (marche, vélo…)
- Amélioration de la qualité de l’air et du cadre de vie : végétalisation des parvis, report modal de la voiture vers les transports en commun et les modes actifs.