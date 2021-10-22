Pôle - Gare

RéaménagementPôle-gare Noisy-le-Sec

Le dialogue

La concertation

Image décorative

Pourquoi une concertation ?

Du 25 mars au 26 avril, Île-de-France Mobilités organise une concertation sur le projet de réaménagement du pôle gare de Noisy-le-Sec. Ce temps d’information et d’échanges a pour objectif de permettre à chacun de poser ses questions et d’émettre son avis ou ses propositions.

Après cette étape, Île-de-France Mobilités réalisera un bilan de la concertation, document qui sera publié à l’automne 2019. Il récapitulera les questions et suggestions formulées par le public, et proposera des pistes de réponse ainsi que des engagements pour la suite du projet, en tenant compte dans la mesure du possible des apports du public.

Sur quoi porte la concertation ?

Quatre grandes thématiques sont au cœur de la concertation :

  • Le parvis
  • Le lien entre les modes de transport ;
  • Les services.

Comment participer ?

Image décorative

S’informer et donner son avis

Pour faciliter votre participation, un dispositif complet est prévu.

Pour vous informer :

  • Ce site Internet présente les grandes lignes du projet
  • Le dépliant du projet, distribué aux Noiséens et usagers de la gare, téléchargeable ici
  • Le Documents des Objectifs et Caractéristiques du Projet, téléchargeable ici

Pour donner votre avis :

  • En écrivant dans l’espace de contribution accessible ici
  • En remplissant et renvoyant par la Poste le coupon T joint au dépliant

Les documents de la concertation

Document des Objectifs et Caractéristiques du Projet Elaboré suite aux études réalisées pour le projet, ce document très détaillé rassemble l’intégralité des informations disponibles.

PDF

 -  18.7 MB

Le communiqué de presse

PDF

 -  963.0 KB

Déposer un avis

Pour vous exprimer en ligne, un espace de contribution est accessible ici