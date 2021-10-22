Le dialogue
Pourquoi une concertation ?
Du 25 mars au 26 avril, Île-de-France Mobilités organise une concertation sur le projet de réaménagement du pôle gare de Noisy-le-Sec. Ce temps d’information et d’échanges a pour objectif de permettre à chacun de poser ses questions et d’émettre son avis ou ses propositions.
Après cette étape, Île-de-France Mobilités réalisera un bilan de la concertation, document qui sera publié à l’automne 2019. Il récapitulera les questions et suggestions formulées par le public, et proposera des pistes de réponse ainsi que des engagements pour la suite du projet, en tenant compte dans la mesure du possible des apports du public.
Sur quoi porte la concertation ?
Quatre grandes thématiques sont au cœur de la concertation :
- Le parvis
- Le lien entre les modes de transport ;
- Les services.
Comment participer ?
S’informer et donner son avis
Pour faciliter votre participation, un dispositif complet est prévu.
Pour vous informer :
- Ce site Internet présente les grandes lignes du projet
- Le dépliant du projet, distribué aux Noiséens et usagers de la gare, téléchargeable ici
- Le Documents des Objectifs et Caractéristiques du Projet, téléchargeable ici
Pour donner votre avis :
- En écrivant dans l’espace de contribution accessible ici
- En remplissant et renvoyant par la Poste le coupon T joint au dépliant