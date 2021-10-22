Le dialogue

Pourquoi une concertation ?

Du 25 mars au 26 avril, Île-de-France Mobilités organise une concertation sur le projet de réaménagement du pôle gare de Noisy-le-Sec. Ce temps d’information et d’échanges a pour objectif de permettre à chacun de poser ses questions et d’émettre son avis ou ses propositions.

Après cette étape, Île-de-France Mobilités réalisera un bilan de la concertation, document qui sera publié à l’automne 2019. Il récapitulera les questions et suggestions formulées par le public, et proposera des pistes de réponse ainsi que des engagements pour la suite du projet, en tenant compte dans la mesure du possible des apports du public.

Sur quoi porte la concertation ?

Quatre grandes thématiques sont au cœur de la concertation :