Du 20 février au 24 mars 2017, participez à la concertation!

Date de publication: 6 février 2017

Avec 100 000 voyageurs quotidiens, Val de Fontenay est la première gare de l’Est Francilien.

A l’horizon 2030, la fréquentation de Val de Fontenay va augmenter de 70% en raison de l’arrivée de nouveaux projets de transports et d’un développement urbain du secteur.

Des études ont donc été menées par le STIF et ses partenaires, pour repenser l’aménagement et le fonctionnement d’ensemble de la gare afin d’améliorer la qualité de service pour tous les voyageurs et préparer l’arrivée des nouveaux modes de transports.

Aujourd’hui, ce projet est présenté au public lors de la concertation du 20 février au 24 mars 2017.

La concertation est un temps d’information et d’échanges entre les partenaires du projet et le public et a pour but de recueillir les avis de tous : voyageurs, habitants, salariés, associations, etc. pour ensuite enrichir le projet en intégrant au mieux les besoins et les attentes exprimés.

Exprimez- vous sur les grands principes du projet :

Sur le site internet

Sur la carte T jointe à la plaquette d’information

Tout savoir sur la concertation