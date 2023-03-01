Clôture de l’enquête publique du Tram 1 !

Date de publication: 4 novembre 2019

Du 18 septembre au 18 octobre, s’est tenue l’enquête publique portant sur le projet de prolongement du Tram 1. Nous vous remercions de votre participation à cette étape importante de la vie du projet.

Les contributions étaient rendues possibles via plusieurs outils de participation : le registre électronique en ligne permettait d’envoyer son avis en ligne, les permanences tenues par la Commission d’Enquête Publique dans les villes du tracé (Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison) ont permis au public de donner leur avis sur le registre papier dédié à l’enquête, ou de s’entretenir directement avec les commissaires enquêteurs afin de leur faire part d’éventuelles remarques.

Habitants, associations, commerçants et élus ont pu consulter le dossier d’enquête d’utilité publique, mis à disposition dans les mairies de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison et sur les sites internet du projet et de la Préfecture.

La commission d’enquête dispose à présent de 30 jours pour transmettre sa synthèse au Préfet des Hauts-de-Seine. Elle remettra un rapport sur le déroulement de l’enquête publique ainsi qu’un avis sur le projet. Ces documents prendront en compte l’ensemble des contributions déposées pendant l’enquête et permettront au Préfet de se prononcer sur la déclaration d’utilité publique du projet.