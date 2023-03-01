Concertation : déjà de nombreux échanges

Date de publication: 6 décembre 2016

Le STIF et ses partenaires vous remercient de votre participation lors des différentes rencontres déjà organisées depuis le début de la concertation :

à l'occasion des rencontres sur le terrain au marché de Rueil-Malmaison, à l'université de Nanterre, aux gares de Nanterre-Université, Nanterre-Préfecture, Nanterre-Ville et Rueil-Malmaison et à bord des bus 304 et 258, le 8 novembre ;

au marché de Rueil-Malmaison, à l’université de Nanterre, aux gares de Nanterre-Université, Nanterre-Préfecture, Nanterre-Ville et Rueil-Malmaison et à bord des bus 304 et 258, le 8 novembre ; lors des rencontres à la place de la Boule et au pont de Rouen, le 29 novembre.

Retour en vidéo sur la rencontre du 8 novembre, avec le reportage de la Web TV de Nanterre :