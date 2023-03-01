Concertation : déjà de nombreux échanges
Date de publication: 6 décembre 2016
Le STIF et ses partenaires vous remercient de votre participation lors des différentes rencontres déjà organisées depuis le début de la concertation :
- lors des réunions publiques à Nanterre et Rueil-Malmaison, les 21 et 23 novembre et le 5 décembre dernier ;
- à l’occasion des rencontres sur le terrain au marché de Rueil-Malmaison, à l’université de Nanterre, aux gares de Nanterre-Université, Nanterre-Préfecture, Nanterre-Ville et Rueil-Malmaison et à bord des bus 304 et 258, le 8 novembre ;
- lors des rencontres à la place de la Boule et au pont de Rouen, le 29 novembre.
Retour en vidéo sur la rencontre du 8 novembre, avec le reportage de la Web TV de Nanterre :
Retour en images sur la réunion publique de Rueil-Malmaison et la rencontre à la place de la Boule à Nanterre :
N’oubliez pas que vous pouvez continuer à donner votre avis en ligne grâce à la carte numérique et participativej’enparle®qui permet de sélectionner des secteurs et ainsi de contribuer au dialogue.