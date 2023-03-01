Donnez votre avis en ligne avec j’en parle®

Date de publication: 28 octobre 2016

j’enparle® est une carte numérique participative sur laquelle vous pouvez découvrir les détails du projet du Tram 1, station par station, et donner votre avis en sélectionnant les secteurs qui vous intéressent.

Pour vous exprimer il vous suffit de vous inscrire. Vous pouvez aussi commenter les propositions des autres internautes, les partager sur les réseaux sociaux ou encore les liker.

N’attendez plus, rendez-vous sur nanterre-rueil.tram1.jenparle.net