La concertation se poursuit !
Date de publication: 31 mai 2018
Cette nouvelle phase d’échange entre les habitants et les porteurs de projet fait suite à la phase de concertation préalable qui s’est déroulée de novembre 2016 à janvier 2017.
Quels sont les objectifs de cette concertation continue ?
- Présenter les évolutions du projet depuis la concertation préalable
- Dialoguer sur les enjeux du projet et les principes
- Recueillir les impressions des participants en vue de préparer les étapes ultérieures
- Sensibiliser les habitants à la phase de l’enquête publique