La concertation se poursuit !

Date de publication: 31 mai 2018

Cette nouvelle phase d’échange entre les habitants et les porteurs de projet fait suite à la phase de concertation préalable qui s’est déroulée de novembre 2016 à janvier 2017.

Quels sont les objectifs de cette concertation continue ?

  • Présenter les évolutions du projet depuis la concertation préalable
  • Dialoguer sur les enjeux du projet et les principes
  • Recueillir les impressions des participants en vue de préparer les étapes ultérieures
  •  Sensibiliser les habitants à la phase de l’enquête publique