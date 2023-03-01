Le projet déclaré d’utilité publique !

Date de publication: 29 octobre 2020

Le 8 octobre 2020, le Préfet des Hauts-de-Seine a déclaré d’utilité publique le projet de prolongement du Tram 1 de Colombes vers Nanterre et Rueil-Malmaison.

Cette décision fait suite à l’avis favorable de la commission d’enquête publique à l’automne 2019, puis à la déclaration de projet approuvée Ile-de-France Mobilité le 5 février 2020 et le Département des Hauts-de-Seine le 12 juin 2020.

La déclaration d’utilité publique (DUP) est une étape décisive en vue de la réalisation de l’opération.