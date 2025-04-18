Prolongement du Tram T1 : découvrez le futur site de maintenance et de remisage !

Le prolongement du T1 de Nanterre vers Rueil-Malmaison est en bonne voie ! Les études d’avant-projet du projet sont lancées ! Et, Île-de-France Mobilités a désigné en février 2025, le lauréat du concours d’architecture du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) : un groupement composé de LABA et Egis (Egis Rail / Egis Bâtiment).



Le nouveau SMR, situé à Nanterre, est indispensable au bon fonctionnement du Tram 1 prolongé pour un service optimal aux futurs usagers (exploitation, remisage, maintenance). Il complétera la capacité de remisage du T1, qui totalisera à terme 40 km de linéaire entre Fontenay-sous-Bois et Rueil-Malmaison.

Le concours d’architecture a permis de départager 4 équipes de concepteurs (à partir d’une sélection de 17 participants) selon plusieurs critères :

✔️la qualité architecturale, urbaine, environnementale et paysagère,

✔️les qualités fonctionnelles,

✔️le respect du cadre réglementaire et du programme de l’opération.

Le projet lauréat allie fonctionnalité des infrastructures, végétalisation et résilience aux changements climatiques. Il constituera un véritable marqueur urbain sur un territoire en pleine recomposition.