Date de publication: 23 juin 2020

Le conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités a voté à l’unanimité, le mercredi 5 février 2020 et le conseil départemental des Hauts-de-Seine a voté, le vendredi 12 juin 2020, la déclaration de projet du prolongement du Tram 1 de Nanterre à Rueil-Malmaison.

C’est en effet un oui général en faveur du projet de prolongement du Tram 1 qu’ont prononcé les membres du Conseil d’Administration d’Ile-de-France Mobilités mercredi lors du vote de la déclaration de projet, répondant ainsi aux réserves et recommandations de la Commission d’enquête.

Qu’est-ce que la déclaration de projet ?

La déclaration de projet est rédigée à l’issue de l’enquête publique. C’est un document par lequel la personne publique responsable du projet se prononce sur l’intérêt général de l’opération projetée. Elle prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement et le résultat de la consultation du public. Elle précise notamment les engagements des deux maîtres d’ouvrage pour respecter les recommandations de la commission d’enquête.

Après l’avis favorable de la commission d’enquête publique en novembre dernier, c’est donc une nouvelle avancée administrative du projet qui vient de s’accomplir. Le Tram 1 poursuit son chemin jusqu’à la prochaine étape : la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) par le Préfet des Hauts-de-Seine, qui devrait intervenir prochainement.

Téléchargez la délibération de déclaration de projet d’Île-de-France Mobilités en cliquant ici et le dossier en intégralité en cliquant ici

Télécharger la délibération de déclaration de projet du département des Hauts-de-Seine en cliquant ici