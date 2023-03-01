L’enquête publique : c’est parti !
Date de publication: 17 septembre 2019
Après les phases de concertation, une nouvelle étape de dialogue débute en septembre : l’enquête publique.
Les objectifs de l’enquête publique :
- Présenter au public les caractéristiques du projet et les conditions de son insertion dans son environnement, ses impacts et les mesures pour y remédier.
- Recueillir l’expression du plus grand nombre afin d’apporter des éléments d’information utiles à l’appréciation du projet.
- Mettre en compatibilité des documents d’urbanisme des communes concernées.
- Mener l’enquête parcellaire pour identifier les propriétaires des parcelles à acquérir pour réaliser le projet.
- Permettre de déclarer l’utilité publique du projet.
