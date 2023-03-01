Participez au chat en ligne !

Date de publication: 28 octobre 2016

Institutions, chefs d’entreprises, associations, commerçants… à vos claviers !

Mardi 6 décembre, entre 12 h et 14 h, connectez-vous sur la plateforme j’enparle pour chatter avec la garante de la concertation et l’équipe projet.

Une question ? Une proposition ? Une remarque ? Ils seront dernière leur écran pour vous répondre !

N’hésitez plus, donnez votre avis sur le prolongement du Tram 1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison. Les avis exprimés viendront nourrir le bilan de la concertation.