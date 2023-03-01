Réunion publique de clôture à Nanterre

Date de publication: 28 octobre 2016

Après plusieurs rencontres de terrain et deux réunions publiques, une dernière réunion publique est organisée à Nanterre. Rendez-vous lundi 5 décembre à 19 h 30 à l’école Sayad, 56 rue Abdelmalek Sayad. Après une présentation du projet, nous répondrons à vos questions et recueillerons vos avis.

Nous vous y attendons nombreux !

Vous avez jusqu’au 2 janvier pour participer à la concertation sur le prolongement du Tram 1 vers Nanterre et Rueil-Malmaison. Si vous ne pouvez pas participer aux rencontres, n’oubliez pas que vous pouvez continuer à donner votre avis en ligne grâce à la carte numérique et participative j’enparle® qui permet de sélectionner des secteurs et ainsi contribuer au dialogue.