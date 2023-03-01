Vivre la ville en tram

Date de publication: 28 octobre 2016

Avec près de 170 000 habitants et 146 000 emplois, les villes de Nanterre et Rueil Malmaison constituent un bassin de vie majeur, parmi les territoires les plus dynamiques d’Île de France. Le projet prévoit de prolonger la ligne 1 du tramway au cœur de ces deux villes pour faciliter les déplacements quotidiens des habitants et accompagner le développement du territoire.

Mieux desservir les quartiers du sud-ouest de la Défense.

Le tramway reliera le quartier du Petit Nanterre au château de la Malmaison en 30 minutes environ en passant par le quartier de l’université, le centre ville de Nanterre, la place de La Boule et le centre ville de Rueil-Malmaison. Le prolongement du Tram 1 améliorera l’accès à de nombreux équipements situés le long du tracé : Hôpital Max Fourestier, Université, Préfecture, théâtres Nanterre-Amandiers et André Malraux, Mairies, équipements sportifs…

Accompagner le développement urbain du secteur.

Projet de rénovation urbaine du Petit Nanterre, ZAC des Groues, requalification du secteur des Papeteries, réaménagement de la place de La Boule, … Le tramway s’insérera dans un territoire en pleine mutation. À sa mise en service, il desservira de nouveaux quartiers d’habitation et d’emploi, aujourd’hui en projet. Une attention particulière est portée à l’articulation entre le prolongement du tramway et ces projets.

Améliorer le cadre de vie des habitants et des riverains

Au delà de la réalisation de l’infrastructure de transport, le projet de tramway prévoit la rénovation et la réorganisation des espaces publics tout au long du tracé. Son arrivée permettra ainsi de redistribuer l’espace public en y intégrant pleinement les vélos et les piétons, de réorganiser le stationnement et la circulation, de contribuer à l’apaisement des circulations et d’embellir le paysage urbain par des aménagements de qualité. Ceci contribuera à l’amélioration du cadre de vie des riverains.