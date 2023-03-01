L’atelier garage

Le projet Tram 1 nécessite la réalisation d’un atelier-garage (ou site de maintenance et de remisage (SMR)) afin d’assurer notamment le stockage et l’entretien des rames du tramway. Cet atelier-garage sera situé sur la commune de Nanterre au nord de l’Université Paris Nanterre, à proximité du stade des Bords de Seine.

Implanté de l’autre côté de l’autoroute A86, il nécessitera la construction d’un pont dédié au Tram au-dessus de l’autoroute, puis d’une voie d’accès le long de l’avenue de la Commune de Paris. Le terrain comprend actuellement un centre de loisirs et des activités industrielles et de logistique.