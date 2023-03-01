L’atelier garage
Le projet Tram 1 nécessite la réalisation d’un atelier-garage (ou site de maintenance et de remisage (SMR)) afin d’assurer notamment le stockage et l’entretien des rames du tramway. Cet atelier-garage sera situé sur la commune de Nanterre au nord de l’Université Paris Nanterre, à proximité du stade des Bords de Seine.
Implanté de l’autre côté de l’autoroute A86, il nécessitera la construction d’un pont dédié au Tram au-dessus de l’autoroute, puis d’une voie d’accès le long de l’avenue de la Commune de Paris. Le terrain comprend actuellement un centre de loisirs et des activités industrielles et de logistique.
Île-de-France Mobilités a désigné en février 2025, le lauréat du concours d’architecture du Site de Maintenance et de Remisage (SMR) : un groupement composé de LABA et Egis (Egis Rail / Egis Bâtiment).
Le concours d’architecture a permis de départager 4 équipes de concepteurs (à partir d’une sélection de 17 participants) selon plusieurs critères :
✔️la qualité architecturale, urbaine, environnementale et paysagère,
✔️les qualités fonctionnelles,
✔️le respect du cadre réglementaire et du programme de l’opération.
Le projet lauréat allie fonctionnalité des infrastructures, végétalisation et résilience aux changements climatiques. Il constituera un véritable marqueur urbain sur un territoire en pleine recomposition.