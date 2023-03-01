Des équipements majeurs sur le tracé du Tram1
Le prolongement du Tram 1 améliorera l’accès à de nombreux équipements majeurs à vocation locale, départementale, voire métropolitaine du territoire.
Le tracé du prolongement du Tram 1 se situe à proximité de lieux importants pour la qualité de vie des habitants, étudiants ou salariés. Le Tram 1 permettra une desserte fine du territoire, afin d’améliorer l’accès à ces équipements :
- Collège et lycées : collège République, collège Victor Hugo et lycée Joliot-Curie à Nanterre, collège de la Malmaison à Rueil-Malmaison
- Enseignement supérieur et recherche : Université-Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, Instituts de formation en soins infirmiers et d’auxiliaire de puériculture, Institut français du pétrole et des énergies nouvelles à Rueil-Malmaison
- Administration : maison d’arrêt de Nanterre, Cité administrative (Préfecture, Département et Tribunal), centre administratif Jean Jaurès, Hôtels de ville de Rueil-Malmaison et Nanterre…
- Sportifs : Arena, Palais des Sports Maurice Thorez, stade des bords de Seine et Gabriel Péri à Nanterre, stade du parc, piscine des Closeaux et Ligue de Tennis des Hauts-de-Seine à Rueil-Malmaison
- Culturels : Théâtre Nanterre-Amandiers et Maison de la Musique à Nanterre, Théâtre André Malraux, conservatoire et centre culturel Grognard à Rueil-Malmaison…
- De santé : Hôpital Max Fourestier (CASH) et Clinique de la Défense à Nanterre, Centre Hospitalier Départemental Stell à Rueil-Malmaison
- Espaces verts et patrimoniaux : Domaine et château de la Mamaison, parcs départementaux André Malraux et du chemin de l’île…