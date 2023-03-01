Des équipements majeurs sur le tracé du Tram1

Le prolongement du Tram 1 améliorera l’accès à de nombreux équipements majeurs à vocation locale, départementale, voire métropolitaine du territoire.

Le tracé du prolongement du Tram 1 se situe à proximité de lieux importants pour la qualité de vie des habitants, étudiants ou salariés. Le Tram 1 permettra une desserte fine du territoire, afin d’améliorer l’accès à ces équipements :