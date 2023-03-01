Tram

ProlongementNanterre > Rueil-Malmaison

Des équipements majeurs sur le tracé du Tram1

Le prolongement du Tram 1 améliorera l’accès à de nombreux équipements majeurs à vocation locale, départementale, voire métropolitaine du territoire.

Le tracé du prolongement du Tram 1 se situe à proximité de lieux importants pour la qualité de vie des habitants, étudiants ou salariés. Le Tram 1 permettra une desserte fine du territoire, afin d’améliorer l’accès à ces équipements :

  • Collège et lycées : collège République, collège Victor Hugo et lycée Joliot-Curie à Nanterre, collège de la Malmaison à Rueil-Malmaison
  • Enseignement supérieur et recherche : Université-Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, Instituts de formation en soins infirmiers et d’auxiliaire de puériculture, Institut français du pétrole et des énergies nouvelles à Rueil-Malmaison
  • Administration : maison d’arrêt de Nanterre, Cité administrative (Préfecture, Département et Tribunal), centre administratif Jean Jaurès, Hôtels de ville de Rueil-Malmaison et Nanterre…
  • Sportifs : Arena, Palais des Sports Maurice Thorez, stade des bords de Seine et Gabriel Péri à Nanterre, stade du parc, piscine des Closeaux et Ligue de Tennis des Hauts-de-Seine à Rueil-Malmaison
  • Culturels : Théâtre Nanterre-Amandiers et Maison de la Musique à Nanterre, Théâtre André Malraux, conservatoire et centre culturel Grognard à Rueil-Malmaison…
  • De santé : Hôpital Max Fourestier (CASH) et Clinique de la Défense à Nanterre, Centre Hospitalier Départemental Stell à Rueil-Malmaison
  • Espaces verts et patrimoniaux : Domaine et château de la Mamaison, parcs départementaux André Malraux et du chemin de l’île…
Le château de Malmaison, demeure de Napoléon et Joséphine, aujourd’hui musée national.
Avec plus 33 000 étudiants, l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense est le deuxième campus de France.
L’hôtel de ville de Rueil-Malmaison
Le théâtre des Amandiers
L’hôpital Max Fourestier.
L’hôtel de ville de Nanterre.