Le coût et les acteurs
Le coût d’investissement du projet est estimé à 430,8 M€ HT aux conditions économiques de janvier 2017. Il s’agit d’une estimation au stade d’études préliminaires, dont la précision est estimée à plus ou moins 10%.
Ce coût d’investissement comprend :
- 379,8 M€ pour les dépenses en infrastructures,
- 51 M€ pour l’achat du matériel roulant.
Le financement
Les travaux
- Le Conseil départemental des Hauts de Seine (30%)
- La région Île-de-France (49%)
- L’Etat (21%)
L‘exploitation et le matériel roulant
Île-de-France Mobilités
Les acteurs
Le Conseil départemental des Hauts de Seine et Île-de-France Mobilités sont les deux maîtres d’ouvrage du prolongement du T1 Nanterre – Rueil.
Les acteurs locaux situés sur le tracé du tramway sont étroitement associés à la construction du projet : les Villes de Colombes, Nanterre et Rueil-Malmaison.
Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance les transports publics pour tous les Franciliens. Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, Île-de-France Mobilités fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures,…), décide et pilote les projets de développement et de modernisation de tous les transports, investit et innove pour améliorer le service rendu aux voyageurs.
Le Département des Hauts-de-Seine
En facilitant les déplacements sur son territoire et en développant des infrastructures qui stimulent le développement économique et améliorent la vie de ses habitants, le Département des Hauts-de-Seine poursuit son engagement en faveur de la mobilité.
La Région Île-de-France
La Région est le principal financeur du développement des transports en commun en Île-de-France. Avec près d’1,5 milliard d’euros investis chaque année, elle œuvre quotidiennement à l’amélioration de la qualité de vie des Franciliens avec une priorité, le développement des transports de banlieue à banlieue.
Les collectivités locales
Les acteurs locaux situés sur le tracé du tramway sont étroitement associés à la construction du projet.
