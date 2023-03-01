Tram

ProlongementNanterre > Rueil-Malmaison

Le projet en bref

La ville à portée de tram

Le projet prévoit de relier le quartier du Petit Colombes au Château de Malmaison, en desservant les territoires de Nanterre et de Rueil-Malmaison. Au total, ce sont 15 stations supplémentaires – espacées de 500 mètres environ, sur un parcours de 7,5 km – qui seront aménagées afin de répondre aux besoins en déplacement du territoire.

En correspondance avec le RER A et le Train L à la gare de Nanterre-Université et avec le futur métro 15 à la place de la Boule à Nanterre, le projet facilitera les déplacements des habitants et améliorera l’accès à de nombreux équipements majeurs de l’ouest francilien.

Les objectifs du projet sont les suivants :

  • Créer un service de transport rapide, fiable et accessible, répondant aux besoins de déplacements du secteur
  • Faciliter l’accès aux centralités et équipements du secteur
  • Mieux desservir et connecter les territoires au réseau structurant de transports en commun
  • Accompagner le développement d’un territoire au coeur du Grand Paris
  • Requalifier les espaces publics, notamment en faveur des modes actifs.