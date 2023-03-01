Connexions au réseau de transport
Le Tram 1 desservira 2 pôles d’échange majeurs qui connecteront ses usagers au reste du réseau de transport francilien :
- Pôle d’échange multimodal de Nanterre-Université
La nouvelle gare inaugurée en 2015 accueille chaque jour 75 000 voyageurs. Le Tram 1 sera en correspondance avec le RER A (branche Saint-Germain-en-Laye), le Train L (Saint-Lazare) ainsi que de plusieurs lignes de bus.
- Place de la Boule
Centralité importante du réseau routier, la place est aujourd’hui le point de passage de 11 lignes de bus. Avec la future gare du métro 15 et le prolongement du Tram 1, elle a vocation à devenir un pôle majeur du réseau de transports collectifs francilien. Plus d’infos