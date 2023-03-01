Le Tram 1, premier tramway d’Île-de-France

Le Tram 1 est la première ligne ayant marqué le renouveau du tramway en Île-de-France. Elle a été mise en service en 1992, entre Bobigny et Saint-Denis.

Après un premier prolongement en 2003 et un second en 2012, elle est aujourd’hui en service sur 17 km entre Noisy-le-Sec et Asnières-Gennevilliers Les Courtilles. Cette ligne constitue une véritable rocade autour de Paris, maillée avec le réseau de transports en commun.

Plusieurs projets sont aujourd’hui en cours pour prolonger cette ligne, à l’est et à l’ouest.

Un prolongement à l’est, vers Fontenay-sous-Bois

La concertation pour ce projet a eu lieu 2008. C’est en février 2014 que le projet est déclaré d’utilité publique.

Ce prolongement comprend 15 stations réparties sur les communes de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne).

http://www.t1bobigny-valdefontenay.fr/

Un prolongement à l’ouest : vers Colombes

La concertation pour ce projet a eu lieu en 2011. C’est en juillet 2015 que le projet est déclaré d’utilité publique.

Ce prolongement comprend 12 stations réparties sur les communes d’Asnières, Bois Colombes et Colombes. Il sera réalisé et mis en service en deux phases :

– Phase 1 : mise en service jusqu’à « Quatre routes » (Asnières)

– Phase 2 : mise en service jusqu’à la station « Petit Colombes » (anciennement “Gabriel Péri”) http://www.t1asnierescolombes.fr/

Un deuxième prolongement à l’ouest : vers Nanterre et Rueil-Malmaison

La ligne poursuit aujourd’hui son chemin vers Nanterre et Rueil-Malmaison. C’est le projet détaillé dans le présent site internet.