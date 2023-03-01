Étape réglementaire avant le début des travaux, cette procédure s’applique à tous les projets ayant un impact sur leur environnement. Elle vise à assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des différents intérêts lors de l’élaboration des décisions. L’organisation de l’enquête publique est confiée au Préfet des Hauts-de-Seine.

Elle se déroule sur les communes de Colombes, Nanterre, et Rueil-Malmaison sous l’égide d’une commission d’enquête indépendante. L’enquête parcellaire est menée en même temps que l’enquête d’utilité publique. Elle permet de déterminer les propriétaires de parcelles à acquérir pour réaliser le projet.