Les projets de prolongement du Tram T1

Un prolongement à l’est, vers Fontenay-sous-Bois

Ce prolongement en deux phases comprend 21 stations dont 15 nouvelles et 6 réaménagées, réparties sur les communes de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Les travaux ont démarré et sa mise en service devrait avoir lieu à en 2026 pour la 1ère partie (de Bobigny-Pablo Picasso à Rue de Rosny à Montreuil) puis à l’horizon en 2029 (de Rue de Rosny, Montreuil à Val de Fontenay) pour 2ème.

