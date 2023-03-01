Les projets de prolongement du Tram T1
Deux autres projets de prolongement sont aujourd’hui en cours de réalisation pour prolonger cette ligne, à l’est et à l’ouest :
Un prolongement à l’ouest, vers Colombes
Ce prolongement en deux phases comprend 11 nouvelles stations et 2 réaménagées réparties sur les communes d’Asnières-sur-Seine, Bois Colombes et Colombes. La première phase reliant les stations « Les Courtilles » et « Asnières Quatre Routes », a été mise en service fin 2019. La deuxième phase dont les travaux vont prochainement débuter prolongera le Tram 1 jusqu’à la Station « Petit Colombes » http://www.t1asnierescolombes.fr/
Un prolongement à l’est, vers Fontenay-sous-Bois
Ce prolongement en deux phases comprend 21 stations dont 15 nouvelles et 6 réaménagées, réparties sur les communes de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne). Les travaux ont démarré et sa mise en service devrait avoir lieu à en 2026 pour la 1ère partie (de Bobigny-Pablo Picasso à Rue de Rosny à Montreuil) puis à l’horizon en 2029 (de Rue de Rosny, Montreuil à Val de Fontenay) pour 2ème.