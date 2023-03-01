Tram

ProlongementNanterre > Rueil-Malmaison

Les rencontres passées

De multiples temps d’échange

 

Pendant la phase de concertation préalable :

 

  • 2 ateliers avec les acteurs économiques
  • 4 réunions publiques
  • 3  rencontres de terrain avec l’équipe projet 

 

Pendant la phase de concertation continue :

 

  • 2 ateliers-visite dans le Petit-Nanterre et à la découverte des tramways T3 et T6
  • 1 réunion-atelier sur l’avenue Joliot-Curie et la place de la Boule
  • 1 rencontre avec les associations du territoire

Retrouvez les comptes-rendus des rencontres ici