Les rencontres passées

De multiples temps d’échange

Pendant la phase de concertation préalable :

2 ateliers avec les acteurs économiques

4 réunions publiques

3 rencontres de terrain avec l’équipe projet

Pendant la phase de concertation continue :

2 ateliers-visite dans le Petit-Nanterre et à la découverte des tramways T3 et T6

1 réunion-atelier sur l’avenue Joliot-Curie et la place de la Boule

1 rencontre avec les associations du territoire

Retrouvez les comptes-rendus des rencontres ici