ProlongementNanterre > Rueil-Malmaison
Perspectives
Mis à jour le
Perspectives des stations ©BluePrint / Île-de-France Mobilités :
- Intention d’aménagement du Petit Nanterre
- Intention d’aménagement de la place de la Boule à Nanterre.
- Intention d’aménagement du centre-ville de Rueil-Malmaison.
- Intention d’aménagement de l’avenue Maréchal Joffre à Nanterre.
- Intention d’aménagement de l’avenue Joliot-Curie à Nanterre.
- Intention d’aménagement à Rueil-Malmaison centre.
- Intention d’aménagement du terminus, station Château de Malmaison.
- Intention d’aménagement de la rue Paul Doumer à Rueil-Malmaison
- Intention d’aménagement de la station de tramway sur le parvis de la gare Nanterre-Université.