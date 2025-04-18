Tram

ProlongementNanterre > Rueil-Malmaison

Perspectives

Perspectives des stations ©BluePrint / Île-de-France Mobilités :

  • Intention d’aménagement du Petit Nanterre
  • Intention d’aménagement de la place de la Boule à Nanterre.
  • Intention d’aménagement du centre-ville de Rueil-Malmaison.
  • Intention d’aménagement de l’avenue Maréchal Joffre à Nanterre.
  • Intention d’aménagement de l’avenue Joliot-Curie à Nanterre.
  • Intention d’aménagement à Rueil-Malmaison centre.
  • Intention d’aménagement du terminus, station Château de Malmaison.
  • Intention d’aménagement de la rue Paul Doumer à Rueil-Malmaison
  • Intention d’aménagement de la station de tramway sur le parvis de la gare Nanterre-Université.

Perspectives du site de maintenance et de remisage ©EXFOLIO images de synthèse – LA/BA architectes - EGIS