ProlongementNanterre > Rueil-Malmaison
Enquête publique
Mis à jour le
Déclaration d'utilité publique (8 octobre 2020)
Arrêté - Déclaration d'utilité publique de la Préfecture des Hauts-de-Seine
845.5 KB
Annexe 1 Arrêté - Déclaration d'utilité publique de la Préfecture des Hauts-de-Seine
3.3 MB
Annexe 2 Arrêté - Déclaration d'utilité publique de la Préfecture des Hauts-de-Seine
298.9 KB
Annexe 3 Arrêté - Déclaration d'utilité publique de la Préfecture des Hauts-de-Seine
2.9 MB
Annexe 4 Arrêté - Déclaration d'utilité publique de la Préfecture des Hauts-de-Seine
14.8 MB
Annexe 5 Arrêté - Déclaration d'utilité publique de la Préfecture des Hauts-de-Seine
13.0 MB
Déclaration de projet d'Île-de-France Mobilités (2020)
Déclaration de Projet d'Île-de-France Mobilités
1.4 MB
Déclaration de projet - Rapport d'Île-de-France Mobilités (5 février 2020)
1.3 MB
Déclaration de Projet des Hauts-de-Seine
290.6 KB
Rapport de la commission d'enquête (26 novembre 2019)
Rapport
1.3 MB
Dossier d’enquête publique (2019)
Guide De Lecture
1.9 MB
Pièce A - Informations Juridiques Et Administratives
2.2 MB
Pièce B - Notice Explicative
29.0 MB
Pièce C - Plan De Situation
2.7 MB
Pièce D - Plan Général Des Travaux
3.9 MB
Pièce E - Principales Ouvrages
11.0 MB
Pièce F - Appréciation Sommaire Des Dépenses
2.3 MB
Pièce G - Etude Impact 00 Préambule
1.9 MB
Pièce G - Etude Impact 01 Résumé Non Technique
28.0 MB
Pièce G - Etude Impact 02 Description Du Projet- Partie 1
16.9 MB
Pièce G - Etude Impact 02 Description Du Projet - Partie 2
26.1 MB
Pièce G - Etude Impact 03 Etat Initial De L'environnement - Partie 1
29.7 MB
Pièce G - Etude Impact 03 Etat Initial De L'environnement - Partie 2
31.7 MB
Pièce G - Etude Impact 03 Etat Initial De L'environnement - Partie 3
27.2 MB
Pièce G - Etude Impact 04 Impacts Et Mesures - Partie 1
28.0 MB
Pièce G - Etude Impact 04 Impacts Et Mesures - Partie 2
23.2 MB
Pièce G - Etude Impact 04 Impacts Et Mesures - Partie 3
23.5 MB
Pièce G - Etude Impact 05 Effets Cumulés
3.7 MB
Pièce G - Etude Impact 06 Affectation Des Sols
9.3 MB
Pièce G - Etude Impact 07 Evaluation Environnementale PLU
5.9 MB
Pièce G - Etude Impact 08 Infrastructures De Transport
4.3 MB
Pièce G - Etude Impact 09 Evaluation Incidences Natura 2000
4.1 MB
Pièce G - Etude Impact 10 Description Des Méthodes
6.8 MB
Pièce G - Etude Impact 11 Auteurs
1.3 MB
Pièce H - Socio-Eco
5.7 MB
Pièce I - MECDU Nanterre
11.8 MB
Pièce I - MECDU Rueil
8.9 MB
Pièce J - Annexes - Partie 1
5.5 MB
Pièce J - Annexes - Partie 2 - 1
23.2 MB
Pièce J - Annexes - Partie 2 - 2
17.4 MB
Pièce J - Annexes - Partie 2 - 3
27.5 MB
Pièce J - Annexes - Partie 2 - 4
25.4 MB
Pièce J - Annexes - Partie 3
24.0 MB
Pièce J - Annexes - Partie 4
9.4 MB
Pièce J - Annexes - Partie 5 - 1
13.6 MB
Pièce J - Annexes - Partie 5 - 2
22.3 MB
Pièce J - Annexes - Partie 6
10.0 MB
Pièce J - Annexes - Partie 7
4.0 MB
Pièce J - Annexes - Partie 8
3.0 MB
Pièce K - Dossier D'enquête Parcellaire Colombes K1 Notice Explicative
2.5 MB
Pièce K - Dossier D'enquête Parcellaire Colombes K2a Plans Parcellaires
10.5 MB
Pièce K - Dossier D'enquête Parcellaire Colombes K3a Etats Parcellaire
1.3 MB
Pièce K - Dossier D'enquête Parcellaire Nanterre K1 Notice Explicative
2.5 MB
Pièce K - Dossier D'enquête Parcellaire Nanterre K2a Plans Parcellaires - 1
28.2 MB
Pièce K - Dossier D'enquête Parcellaire Nanterre K2a Plans Parcellaires - 2
30.2 MB
Pièce K - Dossier D'enquête Parcellaire Nanterre K2b Plans Parcellaires
9.0 MB
Pièce K - Dossier D'enquête Parcellaire Nanterre K3a Etats Parcellaire
4.9 MB
Pièce K - Dossier D'enquête Parcellaire Nanterre K3b Etats Parcellaire
1.7 MB
Pièce K - Dossier D'enquête Parcellaire Rueil-Malmaison K1 Notice Explicative
2.5 MB
Pièce K - Dossier D'enquête Parcellaire Rueil-Malmaison K2a Plans Parcellaires
28.9 MB
Pièce K - Dossier D'enquête Parcellaire Rueil-Malmaison K3a Etats Parcellaire
1.5 MB
Schéma de principe - volet 1,2,3 (2019)
Schéma de principe - Partie 1
11.7 MB
Schéma de principe - Partie 2
23.1 MB
Schéma de principe - Partie 3
14.8 MB