Peut-on monter avec un vélo dans le Tram 1 ?

Sur le réseau francilien, l’accès à bord avec vélo n’est autorisé que sur le réseau ferré, en heure creuse, en préservant la sécurité des voyageurs. En effet, l’emport du vélo dans les RER ou trains n’est pas un droit, mais une possibilité offerte sous condition de fréquentation du train.

A priori, comme dans les tramways déjà en service, les vélos ne seront pas autorisés dans le Tram 1. En effet, un tramway est moins large qu’un RER ou train.

Par ailleurs, l’itinéraire du tramway est doublé par un itinéraire cyclable. En effet, pour un trajet court, un cycliste aura plutôt tendance à atteindre sa destination directement sans utiliser les transports en commun.

Le projet sera en conformité avec le schéma directeur Véligo et prévoira, à proximité de chaque station, des consignes sécurisées ou des arceaux vélo.