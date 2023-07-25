Quelles sont les étapes de ce projet ?

Le Dossier d’objectifs et de caractéristiques principales (DOCP) a été adopté par le Conseil d’Île-de-France Mobilités le 13 juillet 2016. La concertation recommandée avec garant s’est déroulée du 7 novembre 2016 au 2 janvier 2017. Cette concertation avec le public s’est conclue par la rédaction d’un bilan de la concertation qui a rendu compte des échanges et des avis exprimés durant cette phase. La garante a également rédigé un rapport sur la concertation.

Les études se sont poursuivies sur la base des enseignements de la concertation. En 2019, le projet est à nouveau présenté au public dans le cadre d’une procédure d’enquête d’utilité publique, du 18 septembre au 18 octobre.