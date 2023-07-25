Quels services seront disponibles en stations ?

Les stations seront aménagées avec un mobilier urbain moderne et confortable qui sera choisi dans les phases ultérieures. Des distributeurs de titres seront installés à chaque station ainsi que des équipements d’information voyageur dynamique précisant le temps d’attente.

Les stations et leurs accès seront aménagés pour être totalement sécurisés pour les piétons : passages piétons sécurisés, signalisation, mobilier urbain… Par ailleurs, l’insertion d’un tramway permet d’apaiser la circulation automobile, ce qui viendra renforcer la sécurité des piétons.