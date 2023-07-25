Qu’est-il prévu comme aménagements le long du tracé : trottoirs, pistes cyclables, plantations ?

L’insertion d’un tramway est l’occasion de repenser le partage de l’espace entre le tramway, les voitures, les vélos et les piétons. Ce sera l’occasion d’une rénovation de façade à façade sur l’ensemble du tracé. Ce traitement permet un réaménagement qui améliore l’usage des espaces et leur aspect qualitatif.

Ces aménagements seront pensés en articulation avec les projets urbains. Il sera recherché une identité et une cohérence des aménagements tout au long du tracé, mais les spécificités locales seront prises en compte en association avec les villes concernées.

D’avantage de place sera donnée aux déplacements piétons et aux cycles, tout en étant vigilant aux conditions de circulation routière. Une attention particulière sera également portée aux arbres et aménagements paysagers.