Un bassin de vie dynamique

Le projet de prolongement dessert et connecte un territoire densément peuplé, et dont les perspectives d’évolution confirment l’attractivité.

Le prolongement desservira les villes de Nanterre et de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Avec près de 170 000 habitants et 146 000 emplois, ces deux villes constituent un bassin de vie majeur de l’ouest francilien et un territoire économique très dynamique, à proximité du quartier d’affaires de La Défense. Le tramway s’insèrera dans un espace très dense et très urbain, concentrant habitat, équipements et de nombreuses activités (commerces, entreprises…).

Nanterre et Rueil-Malmaison sont desservies par deux lignes de transport structurantes : le RER A (branche Saint-Germain-en-Laye) et le Train L, lignes principalement tournées vers Paris et La Défense. Les communes manquent par ailleurs de transports en commun permettant une desserte fine des quartiers. L’offre de bus est dense, mais le réseau routier saturé.

L’arrivée du tramway répond à une forte demande de déplacements de banlieue à banlieue marquée par d’importants flux domicile-travail et domicile-étude.