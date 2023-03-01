Un territoire en mutation

Le prolongement du Tram 1 s’inscrit dans un secteur dynamique au cœur de la Métropole, dont il accompagnera les évolutions.

Le tramway desservira sur l’ensemble de son parcours des projets majeurs du territoire et accompagnera le développement de l’habitat et de l’emploi sur les deux communes. Le nombre important de projets urbains sur le territoire implique également des interfaces potentielles qui seront à prendre en compte dans les phases de conception.