Un territoire en mutation
Le prolongement du Tram 1 s’inscrit dans un secteur dynamique au cœur de la Métropole, dont il accompagnera les évolutions.
Le tramway desservira sur l’ensemble de son parcours des projets majeurs du territoire et accompagnera le développement de l’habitat et de l’emploi sur les deux communes. Le nombre important de projets urbains sur le territoire implique également des interfaces potentielles qui seront à prendre en compte dans les phases de conception.
Projets d’aménagement :
- Petit Nanterre : projet de rénovation urbaine de l’ANRU, sous le pilotage de la SEMNA, il comprend l’élargissement et la rénovation de la partie est de l’avenue de la République, ainsi que la création de nouveaux logements sur la partie ouest de l’avenue.
- ZAC des Groues : projet de requalification de friches ferroviaires appelées à devenir un quartier mixte (logement et emploi) et dynamique avec la construction de la future gare Nanterre-La Folie (prolongement du RER E et future ligne de Métro 15). Plus d’info
- Secteurs des Papèteries et des Hautes Pâtures : situés entre l’autoroute A86 et la Seine, ces deux quartiers offrent des opportunités pour créer de nouveaux quartiers en bord de Seine. Plus d’info
- Secteur place de la Boule :
-Franges de l’Université : pour répondre à une intensification urbaine importante, le projet prévoit la création d’un front urbain le long de l’avenue de la République. L’avenue sera élargie jusqu’à 30m.
-Coeur de quartier : située à proximité immédiate de la gare de Nanterre Université, l’opération comprend la construction de logements sociaux et en accession, d’une résidence étudiante, d’une résidence hôtelière, de bureaux et espace de co-working, de commerces et d’un cinéma. Il a été conçu avec des objectifs environnementaux particulièrement ambitieux, et sera directement traversé par le Tram 1.
Projets de transports :
- Prolongement du RER E à l’ouest : Le projet, déclaré d’utilité publique en 2013, prévoit de prolonger le RER E sur 47 km, jusqu’à Mantes-la-Jolie. Une des gares de la future ligne, Nanterre-La Folie, sera construite à Nanterre sur le secteur des Groues, à proximité de La Défense. http://www.rer-eole.fr/
- Métro 15 : La ligne 15 du Métro fait partie du Grand Paris Express. Cette ligne de métro automatique constituera une nouvelle ligne structurante en rocade, desservant la petite couronne francilienne. Cette ligne sera connectée au Tram 1 à la place de la Boule, au RER E à Nanterre-La Folie et au RER A à La Défense. https://www.societedugrandparis.fr/ligne/ligne-15