A la rencontre des experts : retour sur la soirée décryptage du 29 mars

Organisée le 29 mars 2023 de 19h à 21h30 à la salle Hunebelle de Clamart, la soirée décryptage avait pour objectif de permettre aux participants d’approfondir leur connaissance du projet, à la fois du point de vue technique et de son insertion potentielle sur le territoire en phase chantier.

Cette soirée s’est organisée en deux séquences : une sur le scénario en surface, suivie d’une sur le scénario en tunnel. A la suite des présentations et retours d’expérience des intervenants sur l’organisation du chantier pour des projets de transports souterrains ou en surface, les participants ont pu travailler en tables rondes et solliciter les experts présents afin d’échanger et répondre aux questions.

Cette rencontre, organisée dans un format différent des soirées d’ouverture (7 mars) et de débat (22 mars), a tenu ses promesses. L’affluence (plus de 90 personnes ont été dénombrées) ainsi que la qualité des contributions continuent d’enrichir le contenu de la concertation autour du projet.

Dominique Ganiage, garante de la concertation, était présente pour veiller au bon déroulement de la rencontre, répondre à certaines interrogations du public et donner son regard sur la soirée.