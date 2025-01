Concertation continue – les échanges se poursuivent

La concertation préalable organisée du 27 février au 24 avril 2023 a constitué un temps essentiel pour échanger et recueillir vos avis. Le 17 octobre 2023, une réunion publique de synthèse a permis de présenter le bilan de la concertation, les décisions prises à l’issue de celle-ci ainsi que les engagements d’Île-de-France Mobilités pour la suite du projet et la concertation continue.

Qu'est-ce que la concertation continue ?

Une nouvelle phase dite de « concertation continue », placée sous l’égide de la Commission Nationale du Débat Public, s’est ouverte depuis la fin de l’année 2023. Elle a pour objectif général d’affiner progressivement le projet et les conditions de son insertion dans le territoire, tronçon par tronçon, et se poursuivra jusqu’à l’enquête publique.

La première séquence de la concertation continue doit permettre d’établir un état des lieux partagé, un élément essentiel pour la suite du projet. Île-de-France Mobilités souhaite en effet s’appuyer sur les contributions des habitants et des parties prenantes du territoire pour enrichir la phase d’études qui débutera au printemps 2024.

Première étape : les auditions d’acteurs

La nouvelle phase de concertation dite « continue » a été marquée par des auditions d’associations et de riverains ayant présenté un cahier d'acteur lors de la concertation préalable. Ceci pour leur permettre d’exprimer leurs besoins essentiels dans le cadre du projet de prolongement en tunnel retenu à l’issue de la concertation, de préciser leurs points de questionnements et leurs propositions de solutions alternatives, afin qu’Île-de-France Mobilités puisse y apporter les réponses souhaitées.

Au total, 9 entretiens ont été réalisés en présentiel et en distanciel. Île-de-France Mobilités remercie l’ensemble des participants à ces échanges riches et constructifs. Une séance de restitution sera proposée aux participants, et une synthèse des auditions sera publiée sur le site internet du projet.

Et ensuite ? Des ateliers par secteur

La concertation continue va maintenant se poursuivre avec un cycle d'ateliers par secteur. L’objectif est d’établir avec vous un état des lieux partagé et d’identifier ensemble vos usages, pratiques, et points d’attention dans vos quartiers pour pouvoir les intégrer dans les études à venir et revenir vers vous ultérieurement sur des propositions d’aménagement adaptées.