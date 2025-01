Découvrez le bilan de la concertation des garantes de la CNDP

Suite à la concertation préalable sur le projet de prolongement du tram T10 qui s’est tenue du 27 février au 24 avril 2023, les garantes de la concertation, Dominique Ganiage et Sylvie Haudebourg, ont présenté leur bilan de la concertation devant la Commission nationale du débat public (CNDP) le 24 mai 2023.

Les garantes de la concertation ont notamment déclaré que les exigences de la CNDP en matière d’information et de concertation ont été entendues et respectées par Île-de-France Mobilités, dans le cadre d’un dialogue constructif entre le maître d’ouvrage et les garantes. Elles ont également salué la richesse des échanges, l’étendue de la participation et des questions ou propositions. Retrouvez leur analyse de la concertation et leurs recommandations ICI!

Place maintenant à la réponse du maître d’ouvrage Île-de-France Mobilités qui viendra compléter et clore cette première phase de projet.