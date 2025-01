Place au débat ! Retour sur la soirée du 22 mars.

Le 22 mars 2023 s’est tenue la soirée débat à la salle Hunebelle de Clamart à 19h00.

Pendant plus de 2h30, une centaine de participants ont eu l’occasion de s’exprimer au sujet de l’opportunité du projet dans un territoire en développement.

Tout au long de la soirée, les équipes d’Ile-de-France Mobilités ainsi que Thierry DUSSAUTOIR, Chef du service Politiques et Offres de Mobilité – Département des Hauts-de-Seine et Damien DELAVILLE, Urbaniste – Institut Paris Région étaient présents pour donner des explications, répondre aux questions et alimenter le débat.